كورونا.. 3 وفيات بالعراق و2 في الصومال

عواصم عربية /الخليج 365

ارتفعت وفيات فيروس كورونا، في 4 بلدان عربية، الأربعاء، بواقع، 3 في العراق واثنتان بالصومال، وواحدة في كل من المغرب وسلطنة عمان.

في العراق، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 113 إصابة، و3 وفيات، و72 حالة شفاء.

بذلك تصل حصيلة الفيروس في العراق إلى 3724 إصابة، توفي منهم 134، وتعافى 2438.

وفي الصومال، أعلنت وزارة الصحة، في بيان عبر "تويتر"، تسجيل 71 إصابة، وحالتي وفاة، و10 حالات شفاء.

وبذلك، ترتفع حصيلة إصابات الصومال، إلى 1573، توفي منهم 61، وتعافى 188.

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وفي المغرب، أعلن محمد اليوبي، مدير الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة، تسجيل 110 إصابات، وحالة وفاة، وتعافي 197.

وبلغ إجمالي الإصابات في المغرب 7133، بينها 194 وفاة، إضافة إلى شفاء 4098.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة في بيان مقتضب عبر "تويتر"، أن مواطنا يبلغ من العمر 22 سنة توفي إثر إصابته بالفيروس.

وبذلك يرتفع إجمالي إصابات الإصابات، إلى 6044، منها 29 وفاة، و1661 حالة تعافٍ.

وحتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 5 ملايين و35 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 326 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و988 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.





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