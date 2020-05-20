تقديم لائحة لبرلمان تونس تطالب فرنسا بالاعتذار عن جرائم الاحتلال

تونس/ يامنة سالمي/ الخليج 365

تقدّمت كتلة برلمانية تونسية، الأربعاء، بمشروع لائحة تطالب فرنسا بالاعتذار الرسمي والعلني للشعب التونسي عن جرائمها في حقبة الاستعمار وبعدها.

جاء ذلك في بيان صادر عن البرلمان التونسي، اطلعت عليه الخليج 365.

وقال البيان: "قدّم سيف الدين مخلوف، رئيس كتلة ائتلاف الكرامة (ائتلاف ثوري/ 19 نائبا من أصل 217) مرتكزات اللائحة التي ترغبُ في استصدار موقف من مجلس النواب بغاية مطالبة الدولة الفرنسيّة بالاعتذار الرسمي والعلني للشعب التونسي عن جرائمها في حقبة الاحتلال (1881- 1956) وبعدها".

وأضاف: "وفق ما يسمحُ به النظام الداخلي للبرلمان، قدّم عددٌ من رؤساء الكتل مقترحات لتعديل هذه اللائحة قبل تمريرها إلى الجلسة العامّة، ويبقى المجال لصاحب المبادرة لقبول مقترحات التعديل من عدمه".



ويتطلّب تمرير مشروع اللائحة في الجلسة العامة تصويت ثلث أعضاء البرلمان، أي 73 نائبا من مجموع 217.



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ولم يُحدّد البرلمان بعد موعدا لجلسة مناقشة اللائحة.



وفي وقت سابق الأربعاء، ناقش رؤساء الكتل البرلمانية مشروع اللائحة، خلال اجتماع مع رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، وفق البيان نفسه.



ونقل البيان عن الغنوشي تأكيده، خلال الاجتماع، على "أهمية أن تعمل كلّ الأطراف على خفض التوتّر، والحرص على إنجاز المهام المطلوبة من مجلس النواب في هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ به البلاد والعالم".



وخضعت تونس للاحتلال الفرنسي لمدّة 75 عاما بداية من 12 مايو/ أيار 1881، ونالت استقلالها في 20 مارس/ آذار 1956.

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