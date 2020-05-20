كورونا.."حظر شامل" بالأردن وأعلى "حصيلة يومية" بمصر

ليث الجنيدي - حسان جبريل/ الخليج 365

شهدت تدابير فيروس كورونا، الأربعاء، إقرار الأردن، حظر تجول شامل لمدة 3 أيام ، بينما سجلت مصر أعلى حصيلة إصابات يومية للفيروس بـ 745، فضلا عن 21 وفاة، وأصيب في الجزائر 165، وتوفي7.

وقال أمجد العضايلة، متحدث الحكومة الأردنية، في مؤتمر صحفي، إنه سيتم بدء حظر شامل لثلاثة أيام اعتباراً من ليل الخميس- الجمعة وحتى ليل الأحد- الإثنين، في إشارة إلى أنه سيشمل يوما أو يومين من أيام عيد الفطر.

وسيعود الأردن عقب انتهاء الحظر الشامل إلى آخر جزئي يسمح بتجول المواطنين من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساء‎ بالتوقيت المحلي.

وفي المؤتمر ذاته، قال وزير الصحة سعد جابر، إنه تم تسجيل 23 إصابة، 7 منها من عائلة واحدة، ومخالطين وسائقي شحن قادمين من الخارج، وسيدة قادمة من السعودية.

وترتفع بذلك حصيلة إصابات الفيروس بالأردن إلى 672، من ضمنها 9 وفيات و417 حالة شفاء.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 745 حالة جديدة مصابة بالفيروس، فضلا عن 21 وفاة، و252 حالة شفاء.

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وأوضحت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الأربعاء، هو 14229 إصابة، من ضمنها 680 حالة وفاة، و3994 متعافيا.

وبذلك تسجل مصر أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس منذ الإعلان عن اكتشافه في 14 فبراير/ شباط الماضي.

وهذا ثاني يوم على التوالي تتجاوز مصر فيه 700 إصابة، حيث سجلت الثلاثاء 720 حالة قبل أن تصعد اليوم إلى 745.

وفي الجزائر، أعلن الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة جمال فورار، في مؤتمر صحفي، تسجيل 165 إصابة و7 وفيات و222 متعافيا.

وبذلك تصل حصيلة الفيروس، في الجزائر، إلى 7542 إصابة من بينها 568 وفاة، و3968 حالة شفاء.



وحتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 5 ملايين و28 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 326 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و982 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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