"الإغاثة التركية" توزع 4600 وجبة إفطار شمالي سوريا

اعزاز/ عمر قوباران/ الخليج 365

منذ بداية شهر رمضان، تواصل هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH) توزيع 6 آلاف و400 وجبة إفطار في مدينتي جرابلس والباب ضمن منظمة "درع الفرات" شمالي سوريا.

جاء ذلك بحسب ما أفاد به المسؤول الإعلامي للهيئة في ولاية كيلس جنوبي تركيا، يعقوب ألاجا، في تصريح صحفي، الأربعاء.

وأشار ألاجا، إلى أن أنشطة الهيئة الإغاثية متواصلة بكل كثافة مع قرب انتهاء شهر رمضان.

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وأكد أن الهيئة تواصل توزيع وجبات إفطار رمضانية في العديد من المناطق بسوريا منذ أول أيام الشهر الكريم.

وقال: "مآدب الإفطار الرمضانية التي واظبنا على تنظيمها منذ 10 أعوام، ألغيناها العام الحالي بسبب وباء فيروس كورونا، وعوضًا عن ذلك أوصلنا وجبات الإفطار إلى المحتاجين في المخيمات والمنازل".

واستطاع الجيش التركي، عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/أب 2016، تطهير مساحة 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من الإرهابيين.

وجرى مع نهاية العملية في 29 مارس/ آذار 2017، تحرير مدينة جرابلس الحدودية، مرورا بمناطق وبلدات مثل "الراعي" و"دابق" و"اعزاز" و"مارع"، وانتهاء بمدينة الباب التي كانت معقلا لتنظيم "داعش".

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