كورونا.. 10 وفيات بالسعودية وإصابة واحدة في ليبيا

عواصم عربية / الخليج 365

أعلنت السعودية، الأربعاء، تسجيل 10 وفيات بكورونا، فيما رصدت ليبيا إصابة واحدة بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 10 وفيات، وألفين و691 إصابة، إضافة إلى تعافي ألف و844.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 62 ألفا و545، منها 339 وفاة، و33 ألفا و478 حالة تعاف.

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وفي ليبيا، قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي) إنه سجل إصابة واحدة بالفيروس.

وأوضح المركز في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 69، منها 3 وفيات و35 حالة تعاف.

وحتى عصر الأربعاء، تجاوزت إصابات كورونا بالعالم 5 ملايين و17 ألفا، توفي منها ما يزيد على 325 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و980 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد إحصاءات الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.