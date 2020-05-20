روسيا تجند 600 من شباب حمص السورية للقتال مع مليشيا حفتر

حمص/ محمد مستو/ الخليج 365

جندت روسيا نحو 600 من شباب محافظة حمص السورية، للقتال كمرتزقة في صفوف مليشيا الجنرال الليبي الانقلابي خليفة حفتر، مقابل راتب شهري يصل حتى 1500 دولار لكل عنصر.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365، الأربعاء، بأن القوات الروسية، وبمساعدة من المجموعات الإرهابية التابعة لإيران، نقلت المجندين إلى مطار حماه العسكري وسط سوريا، حيث تم تسليم كل واحد منهم مبلغ 500 دولار كدفعة مبدئية بعد توقيعهم على عقود الانضمام.

وأوضحت المصادر أن عقود الانضمام مدتها 3 أشهر قابلة للتجديد.

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وأشارت إلى أنه تم نقل المجندين بعد ذلك إلى القاعدة الروسية في مطار حميميم (غرب)، حيث بدأ إرسالهم على دفعات إلى ليبيا.

وفي 7 مايو/ أيار الجاري، اتفقت روسيا مع عدد من قادة المسلحين في درعا جنوبي سوريا، على جمع مقاتلين وإرسالهم للقتال في ليبيا ضمن صفوف مليشيا حفتر.ومنتصف أبريل/ نيسان الماضي، جمعت روسيا نحو 300 مسلح من القنيطرة جنوبي سوريا، وأرسلتهم للقتال في ليبيا بعد إخضاعهم لتدريب قصير في معسكر تابع لها في محافظة حمص (وسط).

وتضم مليشيا حفتر عددا كبيرا من المرتزقة من إفريقيا والشرق الأوسط، ممن يساندون الجنرال الانقلابي في هجومه الفاشل منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، تكبد خلاله خسائر فادحة.

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