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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرَّف على الأنشطة المستثناة خلال «منع التجول» الكلي في العيد.. ومواعيد عملها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت “منصة بلدي” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الأربعاء، عن الأنشطة المستثناة خلال فترة “منع التجول” الكلي في عيد الفطر من 9/30 إلى 1441/10/4هـ.
وأكدت “بلدي” في إنفوجرافيك نشرته على موقعها الإلكتروني، السماح للبقالات والتموينات والأسواق المركزية ومحطات الوقود بالعمل خلال فترة “منع التجول” الكلي على مدار 24 ساعة.
وأشارت إلى أن المطاعم سيسمح لها بالعمل من الساعة 10 صباحًا وحتى 10 مساءً، فيما سيسمح لـ6 أنشطة تجارية أخرى بالعمل من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 3 مساءً.
وأوضحت أن الأنشطة الستة، هي: “محلات الخضار، الدجاج، اللحوم، أسواق النفع (الخضار – الماشية)، الصيانة المنزلية، المستودعات، محلات الغاز، مراكز الخدمات داخل المحطات”.
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