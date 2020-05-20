شكرا لقرائتكم خبر عن تعرَّف على الأنشطة المستثناة خلال «منع التجول» الكلي في العيد.. ومواعيد عملها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت “منصة بلدي” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الأربعاء، عن الأنشطة المستثناة خلال فترة “منع التجول” الكلي في عيد الفطر من 9/30 إلى 1441/10/4هـ.

وأكدت “بلدي” في إنفوجرافيك نشرته على موقعها الإلكتروني، السماح للبقالات والتموينات والأسواق المركزية ومحطات الوقود بالعمل خلال فترة “منع التجول” الكلي على مدار 24 ساعة.

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وأشارت إلى أن المطاعم سيسمح لها بالعمل من الساعة 10 صباحًا وحتى 10 مساءً، فيما سيسمح لـ6 أنشطة تجارية أخرى بالعمل من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 3 مساءً.

وأوضحت أن الأنشطة الستة، هي: “محلات الخضار، الدجاج، اللحوم، أسواق النفع (الخضار – الماشية)، الصيانة المنزلية، المستودعات، محلات الغاز، مراكز الخدمات داخل المحطات”.