شكرا لقرائتكم خبر عن تساقط كثيف لحبات البَرَد على العيص بالمدينة.. والأرض تكتسي بالأبيض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يوثق تساقط شديد لحبات البَرَد شمال غربي مدينة العيص التابعة للمدينة المنورة. وتسببت حالة الطقس والأجواء المصاحبة لسقوط حبات البَرَد في تدني مستوى الرؤية الأفقية، فيما اكتست الأرض باللون الأبيض الناتج عن الثلوج. جدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نبهت في وقتٍ سابق اليوم من هطول أمطار رعدية على العيص حتى الساعة السابعة مساءً.

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