شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة جازان» تكشف تفاصيل حالة المريضة «شمعة» وإمكانية نقلها بالإخلاء الطبي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة جازان حقيقة ما تم تداوله عن مريضة منومة بالعناية المركزة بمستشفى الملك فهد المركزي وحاجتها للإخلاء الطبي، موضحة أن حالتها الصحية لا تسمح بنقلها حاليا.

وأبانت “صحة جازان” في بيان، أن المريضة وتدعى “شمعة” وصلت مستشفى الملك فهد المركزي محولة كحالة إنقاذ حياة من مستشفى الدرب العام في 26 /4 / 2020، وهي تعاني إصابة شديدة في الرأس نتيجة تعرضها لحادِثة مرورية، وكسر في الفقرة السابعة بالعنق، بالإضافة لإصابة بالغة في الحبل الشوكي، ولا توجد لديها استجابة عصبية، وهي الآن في العناية المركزة تحت إشراف طبي مباشر.

وحول إمكانية نقلها بالإخلاء الطبي، بينت الشؤون الصحية، أن الحالة الصحية للمريضة لا تسمح بالنقل أو الإخلاء الطبي حاليا.