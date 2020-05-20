شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تُودع 2 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة للمستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر شوال في الحسابات البنكية لكافة المستفيدين والمستفيدات.

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وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك، أنه تم إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر شوال في حسابات المستفيدين والمستفيدات، والتي اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء متضمنة بدل غلاء المعيشة.

وأكد أن ذلك يأتي إنفاذاً للأمر الملكي الكريم القاضي بإضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وأشار إلى أن المبالغ المودعة في حسابات المستفيدين بلغت في مجملها 2,104,892,627 ريال سعودي، حيث تم إيداع 1,449,311,004 ريال للمعاشات الأساسية ، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 196,709,856 ريال ، و 104,910,267 لسداد جزء من فواتير الكهرباء بالإضافة إلى 353,961,500 ريال بدل غلاء المعيشة، حيث تم إيداع تلك المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر، لتحسين ظروفهم المعيشية.