شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع استمرار الحالة الممطرة لعدة أيام على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات” عبد العزيز الحصيني استمرار الحالة الممطرة على المملكة لعدة أيام. وقال “الحصيني” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: إن الحالة الممطرة التي أثرت ولازالت تؤثر على المملكة متوقع استمرارها عدة أيام، على أجزاء من الجنوبية الغربية والغربية والوسطى بأمطار من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد تسبق برياح وغبار. وتابع : متوقع قوتها على الجنوبية الغربية والغربية وشرقهما والله أعلم .

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