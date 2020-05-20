شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية»: هذه المنشآت لا يحق لها تطبيق «المادة 41» وخصم رواتب العاملين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا يحق للمنشآت غير المتضررة من الظروف الحالية بسبب أزمة “كورونا” تطبيق المادة 41 وخصم رواتب العاملين لديها.
جاء ذلك ردًا على استفسار وردها على حساب “خدمة العملاء” بموقع “تويتر” من مواطن، يقول: “هناك منشآت تستغل المادة 41 وتخصم الرواتب وهي لم تتضرر من كورونا.. هل موقفها قانوني؟”.
وأجاب حساب “خدمة العملاء” التابع للموارد البشرية، قائلًا: “لايحق للمنشأة التي لم تتأثر جراء الأوضاع الحالية الاستناد لأحكام المادة 41 في اي اجراء تتخذه بحق العاملين لديها”.
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