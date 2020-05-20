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وأعلن نصر الله أن "قضية فلسطين كانت وستبقى قضية الأمة والمخلصة والمستعدة للمزيد من التضحيات"، مضيفا أن "مهما كانت الضغوطات والعقوبات سنبقى على هذا الطريق وعلى الجبهات ولن نتردد في خوض غمار أي تحديات".
واختتم: "نعاهد الشهيد قاسم سليماني وكل الشهداء والمجاهدين، أن نبذل كل جهد ونتماسك ونتضامن ونمهد كل الأرضية لليوم الذي سيأتي حتما، ونصلي في القدس وبيت المقدس الذي ستحرره سواعد أبناء أمتنا"، ووجه نداء "لإحياء يوم القدس سياسيا وإعلاميا وفنيا وبكل الصعد، مع الأخذ بالاعتبار الظروف التي فرضها وباء كورونا".
وكان مستشار عسكري إسرائيلي قد كشف كيف ساعدت خطابات الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، المقاومة الفلسطينية.
ونقلت القناة العبرية الـ"السابعة"، عن يائير أنسباخر، المستشار العسكري والأمني في جامعة بار إيلان الإسرائيلية، أن خطب نصر الله ساعدت المقاومة الفلسطينية في مهاجمة الجيش الإسرائيلي في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، خاصة خطاب الأمين العام لحزب الله، حينما وصف إسرائيل بـأنها "أوهن من بيت العنكبوت".
كانت هذه تفاصيل خبر نصر الله في "يوم القدس العالمي": مهما كانت الضغوط سنبقى على الجبهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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