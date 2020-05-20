شكرا لقرائتكم خبر عن العراق وفرنسا يبحثان تطوير التعاون العلمى والتقنى فى مجال التعليم الإليكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير التعليم العالى والبحث العلمى العراقى نبيل كاظم، مع السفير الفرنسى فى بغداد برونو أوبيرو، تطوير التعاون العلمى والتقنى فى مجال التعليم الإلكترونى، ودراسة وتعميم تجربة مشروع الرقمنة الذى قدمه الجانب الفرنسى للجامعات العراقية.

وأكد وزير التعليم العالي، فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية، أن العراق تربطه علاقات إيجابية مع الدول الصديقة ولاسيما فرنسا، مثمنا اهتمام السفارة الفرنسية فى بغداد بتطوير الاتفاقات العلمية بين الجانبين فى مجال الزمالات والمنح الدراسية بعد انحسار وباء كورونا وملف تصنيف الجامعات وتأهيل المجلات العلمية العراقية.

وأضاف، أن تجربة التعليم الإليكترونى فى العراق، فتحت نافذة مهمة مع دول العالم، معربا عن أمله بتطوير هذا الاتجاه مع الجامعات الفرنسية.

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ومن جهته، أكد السفير الفرنسى، أهمية التنسيق مع وزارة التعليم العالى العراقية، مشيرا إلى دعم الرئيس الفرنسى للطلبة العراقيين وتنظيم سياقات التفاهم بين بغداد وباريس.

واتفق الجانبان، على تطوير آليات التعاون فى مجال التعليم الإلكتروني، وتعميم تجربة مشروع الرقمنة الذى قدمه الجانب الفرنسى للجامعات العراقية.