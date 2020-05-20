شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع العدد الكلى إلى 672 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلى إلى 672 حالة، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام بالأردن أمجد عودة العضايلة إن حكومة بلاده اتخذت منذ بداية أزمة كورونا أكثر من 400 إجراء وقرار للحفاظ على سلامة المواطنين وصحّتهم.

وشدّد العضايلة - خلال مؤتمر صحفي أولادته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الثلاثاء - على أن الحكومة لن تتواني في اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، مشيرا إلى أن أوّل أيّام عيد الفطر سيكون يوم حظر شامل على تنقّل الأشخاص بواسطة المركبات، بحيث يسمح لهم فقط بالخروج سيراً على الأقدام بين السّاعة الثامنة صباحاً وحتّى السابعة مساءً.



وأضاف، أنه لن يسمح لأحد بالخروج بواسطة المركبات في أوّل أيّام العيد إلّا للكوادر الطبيّة والتمريضيّة في القطاعين العام والخاصّ، وفرق التقصّي الوبائي، وعدد محدود من العاملين في بعض المؤسّسات الحيويّة اللازمين لإدامة عملها.

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ونوه العضايلة إلى أن يوم الجمعة المقبل، الذي يسبق عطلة العيد، سيشهد حظر تجوّل شاملا، كما جرت العادة، ويستمرّ العمل بحظر التجوّل الشامل خلال أيّام الجمعة حتّى إشعار آخر.



وكشف عن توجّه لدى الحكومة بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية للسماح لممثلي وسائل الإعلام بالخروج خلال أيام الحظر الشامل، وبالحد الأدنى من العاملين فيها.



وأكد أنه لا صحّة لما تم تداوله حول إعادة فتح المطار واستئناف حركة السياحة والسفر، مبيناً أن هناك فريقاً متخصصاً يضم مختلف الأطراف المعنية لدراسة كل المتطلبات الفنية واللوجستية استعداداً للمرحلة التي يمكن معها تشغيل المطارات.



وشدد العضايلة على أن النجاح الذي حققه الأردن في التعامل مع جائحة كورونا يعود لالتزام المواطنين في الإجراءات والقرارات الحكومية ومن ضمنها أوامر الدفاع، رغم وجود بعض المخالفات من البعض تمّ التعامل معها وفق القانون.