شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: نأمل فى استمرار العمل بالاتفاقات الأمنية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو خلال مؤتمر صحفى اليوم إن الولايات المتحدة تأمل فى استمرار العمل بالاتفاقات الأمنية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

وأضاف بومبيو إن الصين منعت المحققين من دخول مواقع انتشار فيروس كورونا، مشيرا أنها تعمدت تدمير مختبر ووهان للفيروسات، وأضاف أن تم تقديم 160 مليون دولار مساعدات للدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا تضاف إلى مليار دولار تم تقديمها سابقا، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوزعربية.

وأكد بومبيو أن الصين لم تتصرف بمسئولية لمنع تفشى كورونا حول العالم.

وعلى الجانب الأخر، قال بومبيو إن هناك عقوبات ستوقع على وزير الداخلية الإيرانى لتسببه فى مقتل متظاهرين سلميين، وأضاف أن الخطر الأكبر فى الشرق الأوسط هو إيران.