وزير الدفاع التركي: خدمات جيشنا لحكومة السراج غيرت التوازنات في ليبيا

أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أكار في تصريحات من مقر وزارة الدفاع نقلتها وكالة أنباء "الأناضول" إن "التوازنات في ليبيا بدأت تتغير عقب الخدمات الاستشارية والتدريبات التي قدمها الجيش التركي لقوات حكومة السراج"، وذلك بعد سيطرة قوات الوفاق على قاعدة الوطية الجوية غربي البلاد.
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في سياق متصل، قال أكار إن الجيش التركي هو الأكثر نجاحا من حيث العدد المنخفض للإصابات مقارنة بجيوش العالم، وهذا نجاح كبير فعلا، وأشار أكار إلى أن "هذا نجاح كبير فعلا"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.
وتابع أكار أن "عملياتنا ضد الإرهاب شمالي سوريا والعراق مستمرة وجرى تحييد 1411 إرهابيا منذ مطلع يناير/ كانون الثاني.
يذكر أن المبعوثة الأممية الخاصة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، حذرت من أن سيطرة قوات حكومة الوفاق التي يترأسها فائز السراج، على قاعدة الوطية غربي البلاد، قد تؤدي إلى تصعيد ونشوب حرب بالوكالة في المنطقة.
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