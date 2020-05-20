وأوضح صالح في حديثه لراديو "سبوتنيك"، أن "هناك جمودا على مستوى الأزمة السورية ولا يمكن القول إن هناك تطورات حدثت".
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وأضاف أن "البروتوكول الذي وقع بين روسيا وتركيا محل خلاف حتى في تفسيره ما بين مؤقت كما تريد سوريا وروسيا أو دائم، كما تضغط تركيا وهذا الأمر إن حصل فسوف ينهار لأنه جزء من أستانا وكل اتفاقيات تخفيف التصعيد مؤقتة وأي محاولة تركية لأن يكون هذا الاتفاق بشكل دائم سيشكل ذلك فشل ذريع".
وأشار إلى أن "المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، استفاد من هذا الجمود المؤقت لإعادة ما يسمى المسار السياسي للحل في ظل التفاهمات والتواصل الأمريكي الروسي على صعيد كورونا وكان هناك اتصالات بين الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي".
وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص جير بيدرسن أعلن أن أطراف الصراع السوري اتفقت على الاجتماع مجددا في جنيف للتفاوض على الدستور. وأضاف بيدرسن أن أطراف الصراع اتفقت على الحضور لجنيف واتفقت على جدول أعمال للاجتماع المقبل، بمجرد أن ينتهي الوضع الناجم عن تفشي وباء كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر باحث سوري: هناك اتفاق على إعادة مناقشة الدستور لكن الخلاف على ما هو دائم ومؤقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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