السعودية... دعوة من المحكمة العليا بشأن هلال شهر شوال

ودعت المحكمة العليا إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1441 هـ، وذلك مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.
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وتابع الإعلان: "ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".
وأشار إعلان المحكمة إلى أنها "تأمل ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان الُمشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين".
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