وقال ساويرس، في مقابلة مع قناة "RT" الروسية، أمس الثلاثاء، إنه نصح الرئيس المصري الراحل حسني مبارك بالاستقالة من منصبه، لكنه لم يعمل بالنصيحة.
وتابع: "لو كان الرئيس الأسبق حسني مبارك وافق على اقتراحي باستقالته وتولي عمر سليمان مقاليد الحكم، وأجرينا فترة انتقالية، كنا هننجح، لولا بعض الأغراض الشخصية أفشلت المشروع".
وأشار رجل الأعمال المصري إلى أن ثورة 25 يناير أعقبها فوضى كبيرة وانتقام، منوها بأنها فجرت معاني الحرية والعدالة الاجتماعية، كما لفت إلى "أن 30 يونيو كانت ثورة خلاص من قوى الظلام التي كانت تريد إدخال مصر في طريق غير محمودة عقباه، بمفاهيم عفا عليها الزمن، وإرجاع البلاد إلى القرن الـ15".
كانت هذه تفاصيل خبر ملياردير مصري يكشف لأول مرة عن نصيحة لم يعمل بها حسني مبارك... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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