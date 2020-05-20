شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 2691 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 2691 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يرتفع إلى 62545، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق وصل عدد المتعافين من فيروس كورونا، فى المملكة العربية السعودية لأكثر من 31 ألف شخص، بينما وصلت إجمالي عدد الإصابات 59 ألفاً، بعد تسجيل 2509 إصابات جديدة، و9 حالات وفاة، ليرتفع عدد المتوفين إلى 329 شخصاً منذ بدء انتشار المرض، وذلك وفقاً لوزارة الصحة السعودية.وأكدت صحيفة "الشرق الأوسط، أن الدكتور محمد العبد العالى، المتحدث باسم الصحة السعودية، قال خلال المؤتمر الصحفى حول مستجدات فيروس كورونا أمس، أن إجمالى المصابين في البلاد ارتفع إلى 59854 حالة، بعد تسجيل 2509 حالات إصابة مؤكدة جديدة مشيرا إلى أن 35 % من الحالات المصابة بالفيروس تعود لسعوديين، و65 % لغير سعوديين، أن 26 % من الحالات الجديدة للإناث، و74 % للذكور، بينما سجلت 9 % من الحالات للأطفال، و4 % لكبار السن، و87 % للبالغين.

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أما عند منطقة الخليج، فسجلت الكويت أمس 1073 إصابة جديدة بـفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 16.764، وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 190 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل عدد المصابين إلى 4410 حالات، وفى وبدورها عمان تم تسجيل 292 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يصبح عدد الحالات 5671، وعدد الوفيات 26.