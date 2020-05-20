شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش ردا على تصريحات وزير خارجية اليمن: لن أزيد حرفا تقديرا للتضحيات المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى، عن أسفه عما صدر من وزير الخارجية اليمنى محمد الحضرمى من تصريحات أرجع فيها تقصير حكومته السياسى والعسكرى على الإمارات. وكتب قرقاش، عبر حسابه على تويتر: "مؤسف أن يعلق وزير الخارجية اليمنى الأخ محمد الحضرمى تقصير حكومته السياسى والعسكرى على شماعة الإمارات، ولن أزيد حرفا تقديرا واحتراما للتضحيات المشتركة".





وكان الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، شدد على ضرورة وقف فورى وشامل لإطلاق النار والعودة إلى مسار العملية السياسية فى ليبيا، قائلا:"لن تتاح لليبيين فرصة العيش فى بلد آمن ومزدهر طالما أن الأطراف المتقاتلة تهدف إلى تحقيق مكاسب تكتيكية".

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وقال قرقاش فى تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر :"نجدد الموقف الواضح لدولة الإمارات من الأزمة الليبية والمتصل بموقف المجتمع الدولى - فلا يمكن إحراز أى تقدم حقيقى على الساحة الليبية دون وقف فورى وشامل لإطلاق النار والعودة إلى مسار العملية السياسية، ولا بد أن يتوقف التصعيد الإقليمى لتحقيق ذلك".

وتابع قرقاش: "الأزمة الليبية مستمرة منذ قرابة 10 سنوات، ولن تتاح لليبيين فرصة العيش فى بلد آمن ومزدهر طالما أن الأطراف المتقاتلة تهدف إلى تحقيق مكاسب تكتيكية صغيرة وهى تجرى وراء سراب النصر المؤقت، فلا بديل للعملية السياسية لإحلال الاستقرار الدائم".