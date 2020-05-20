أكار: الموازين بليبيا تغيرت عقب التعاون مع تركيا

أنقرة/ الخليج 365

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الأربعاء، إن الموازين في ليبيا تغيرت إلى حد كبير لصالح الحكومة الليبية عقب بدء التعاون مع قوات بلاده في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال مشاركته احتفال أقامته وزارة الدفاع التركية في أنقرة، للتهنئة بعيد الفطر، شارك فيه كبار قادة القوات المسلحة التركية، وسط تدابير ضد فيروس كورونا.

وقال أكار "الموازين في ليبيا تغيرت الى حد كبير عقب بدء التعاون في التدريب والخدمات الاستشارية من قبل عناصر القوات المسلحة التركية".

وأشار إلى مواصلة أنشطة التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية في ليبيا، مؤكدا أن الحكومة الليبية حققت نجاحا كبيرا في الحفاظ على وحدة البلاد وسلامتها.

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وذكر أن جميع أنشطة تركيا في ليبيا معترف بها من قبل الأمم المتحدة و رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج.

وأعلنت قوات الحكومة الليبية، الإثنين، بسط سيطرتها الكاملة على قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية، جنوب غرب العاصمة طرابلس.

ويعتبر تحرير "الوطية" انتصارا استراتيجيا هاما للجيش الليبي بالمنطقة الغربية، كما يمثل ثاني سقوط لغرفة عمليات رئيسية تابعة لمليشيا حفتر، بالمنطقة نفسها، بعد سقوط مدينة غريان (100 كلم جنوب طرابلس)، في يونيو/ حزيران الماضي.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيا حفتر هجوما فاشلا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكنية ومواقع مدنية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين.

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