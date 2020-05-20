تونس تستأنف نشاطها السياحي اعتبارا من 24 مايو الجاري

تونس/شيماء المناعي/الخليج 365



أعلنت تونس، استئناف النشاط السياحي اعتبارا من 24 مايو/ أيار الجاري، أي خلال الفترة الثانية من الحجر الصحي المخفف، بدلا من الفترة الثالثة التي كان مبرمجا استئنافها.



جاء ذلك، في تصريحات لوزير السياحة محمد علي التومي، خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الوزارة، الأربعاء، للإعلان عن قرارات اتخذتها الحكومة لصالح القطاع السياحي.



وتمتد الفترة الثانية من الحجر الصحي، بين 24 مايو الجاري حتى 3 يونيو/ حزيران المقبل، بينما تبدأ المرحلة الثالثة من 4 يونيو حتى 14 من الشهر ذاته.



وقال التومي، إن استئناف النشاط السياحي يشمل إعادة فتح الوحدات السياحية بما فيها الفنادق والمطاعم والملاهي.



وأرجع قرار الاستئناف، إلى تحسن الوضع الصحي المرتبط بتفشي فيروس كورونا في البلاد.



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وزاد: "السياح في المرحلة الأولى هم من السكان المحليون (سياحة داخلية)، وفي مرحلة ثانية سنتوجه إلى سياحة الجوار خاصة مع الجزائر وليبيا.. بدأنا الترويج لهذه الخطة لدى العديد من الدول".



يوفر قطاع السياحة في تونس أكثر من 400 ألف فرصة عمل بصفة مباشرة وغير مباشرة، كما يعد من المصادر الأساسية للعملة الصعبة في البلاد.



وقبل بدء الجائحة الصحية العالمية، كانت تونس تخطط لجلب أكثر من 10 ملايين سائح خلال العام الجاري.



وفي 3 مايو، دخلت تونس مرحلة حجر صحي مخفف، سمحت فيه الحكومة لبعض القطاعات بالعودة إلى النشاط بعد قرابة شهر ونصف من حجر شامل.

وبحسب بيانات رسمية، جذب تونس في 2019 نحو 9.4 ملايين سائح، فيما بلغ إجمالي إيرادات القطاع قرابة ملياري دولار، وهي عملة صعبة هامة للبلاد.



وأعلنت تونس، الأربعاء، وفاة واحدة وإصابة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة المنقضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1044 حالة، فيما تم تسجيل تعافي 826 شخصا ووفاة 47.

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