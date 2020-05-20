غزة/الخليج 365-

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، إصابة 7 أشخاص في قطاع غزة، بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، إنه تم تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة، من بين نزلاء مراكز الحجر الصحي، العائدين للقطاع عبر معبر رفح البري مؤخراً.

ومع تسجيل الحالات الجديدة، يصل عدد الذين أصابهم الفيروس في قطاع غزة، إلى 30 شخصا، تعافى منهم 16 شخصا، فيما ما زال 14 يتلقون العلاج. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.