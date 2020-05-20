فلسطين تجري اتصالات لبحث تنفيذ قرار وقف الاتفاقيات مع إسرائيل

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الأربعاء، إن القيادة الفلسطينية، أجرت سلسلة من الاتصالات الداخلية والخارجية، لبحث تنفيذ قرار وقف الاتفاقيات مع إسرائيل.

وذكر اشتية في بيان صحفي وصل وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن القيادة الفلسطينية أجرت اتصالات ولقاءات مع العديد من ممثلي الدول والبعثات الدبلوماسية العربية والدولية، لبحث وقف الاتفاقيات مع إسرائيل.

وقال اشتية "قررنا الانفكاك عن كل اتفاق مع إسرائيل، لأنها أعلنت في العديد من المناسبات بأنها ستضم أجزاء من الضفة الغربية، الأمر الذي يلغي كافة الاتفاقيات الموقعة وينهي حل الدولتين".

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وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، أنه أصبح في حلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات، بما فيها الأمنية، ردا على نية إسرائيل ضم المستوطنات بالضفة الغربية.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمام الكنيست خلال أداء وزراء حكومته الجديدة اليمين الدستورية، الأحد الماضي، إن الوقت قد حان لضم المستوطنات بالضفة الغربية.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

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