كورونا.. 3 وفيات بالكويت وواحدة في قطر

عواصم عربية / الخليج 365

أعلنت الكويت وقطر، الأربعاء، تسجيل 3 وفيات بكورونا، فيما رصدت البحرين 311 إصابة بالفيروس.

ففي الكويت، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 3 وفيات و804 إصابات، و204 حالات تعاف في يوم واحد.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر "تويتر"، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 17 ألفا و568، بينها 124 وفاة، و4 آلاف 885 حالة تعافٍ.‎

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة وألف و491 إصابة بكورونا، و966 حالة تعاف من الفيروس.

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وأوضحت الوزارة، في بيان عبر "تويتر"، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 37 ألفا و97، بينها 16 وفاة، و6 آلاف 600 حالة تعافٍ.‎

وفي البحرين، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 311 إصابة بكورونا، إضافة إلى 370 حالة تعاف من الفيروس.

وأوضحت، في بيان عبر "تويتر"، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 7 آلاف و843، منها 12 وفاة، و3 آلاف و344 حالة تعافٍ.

وحتى ظهر الأربعاء، تجاوزت إصابات كورونا بالعالم 5 ملايين و11 ألفا، توفي منها ما يزيد على 325 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و976 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد إحصاءات الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.