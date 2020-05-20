الأردن يتابع إصابة أحد مواطنيه برصاص إسرائيلي

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أعلن الأردن، الأربعاء، أنه يتابع، عبر القنوات الرسمية والدبلوماسية، إصابة أحد مواطنيه برصاص الجيش الإسرائيلي، إثر اجتيازه الحدود الفاصلة بين المملكة وإسرائيل.

يأتي ذلك عقب إعلان الجيش الإسرائيلي إصابته شخصاً على حدود المملكة، "لدى محاولته تهريب أسلحة"، الليلة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، عن مصدر حكومي (لم تسمه) قوله إن "الحكومة والأجهزة المختصة تتابع حادث إصابة مواطن أردني برصاص الجيش الإسرائيلي، من خلال القنوات الرسميّة والدبلوماسيّة".

وأضاف المصدر أن المواطن يبلغ من العمر 49 عاماً (لم يحدد هويته)، أصيب، فجر الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي، بعد اجتيازه الحد الدولي الفاصل بين المملكة الأردنية الهاشمية وإسرائيل، في منطقة الباقورة.

وتابع أنه "وفقاً للتحقيقات الأولية، فإن تسلل المواطن الأردني الذي ما زال محتجزاً لدى السلطات الإسرائيلية، كان بقصد التهريب"، دون تفاصيل أكثر.

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وتقع الباقورة شرق نقطة التقاء نهري الأردن واليرموك في محافظة إربد (شمال)، وتبلغ مساحتها نحو ستة آلاف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع)، وقد استعادت عمان السيطرة عليها مؤخراً بعد انتهاء فترة انتفاع إسرائيل بها بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 1994.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "قوات الجيش أحبطت، بالتعاون مع شرطة إسرائيل، الليلة الماضية، محاولة لتهريب أسلحة على الحدود مع الأردن".

وأضاف أن "القوات رصدت القوات مشتبه فيهما، من الأردن، وقام أفراد الشرطة باتباع الأنظمة المتبعة، وأطلقت النار باتجاههما".

تابع أدرعي: "أصيب أحد المشتبه فيهما بجروح طفيفة، نقل على إثرها لتلقي العلاج في المستشفى داخل إسرائيل، بينما فر المشتبه الثاني الى الأردن".

وتشهد العلاقة بين الأردن وإسرائيل اضطراب غير مسبوق، بعد إعلان الأخيرة عزمها ضم أراض ومستوطنات في الضفة الغربية والغور والبحر الميت، وهو ما قابلته عمان بتحذير من خطورة تلك الخطوة، ومن صدام كبير مع المملكة.

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