كورونا.. وفاة بالمغرب وسلطنة عمان و7 إصابات في لبنان

عواصم عربية / الخليج 365

أعلن المغرب وسلطنة عمان، الأربعاء، تسجيل كل منهما وفاة جراء كورونا، فيما رصد لبنان 7 إصابات بالفيروس.

ففي المغرب، أفادت وزارة الصحة بتسجيل وفاة، و25 إصابة، إضافة إلى تعافي 136 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 7 آلاف و48، منها 194 وفاة، و4 آلاف 37 حالة تعافٍ.

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وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة، و372 إصابة، إضافة إلى تعافي 6 حالات.

وأشارت، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 6 آلاف و43، منها 28 وفاة، وألف 661 حالة تعافٍ.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 إصابات، فيما لم تسجّل أي وفاة جديدة.

وأوضحت، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 961، منها 26 وفاة، و251 حالة تعافٍ.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.