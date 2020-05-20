شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة»: تسجيل 10 وفيات و2691 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 1844 حالة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 2691 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية توزعت في مختلف المدن والمناطق.

توزيع الإصابات الجديدة

وأوضح “العبد العالي”، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن الحالات الجديدة المصابة توزعت ما بين 26% إناث و74% ذكور، وكانت أعمارهم بنسبة 10% أطفال، 87% بالغين، 3% كبار السن، فيما تنوعت جنسياتهم بين 40% مواطنين و60% أجانب.

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وأشار “متحدث الصحة”، إلى أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في المملكة بلغ 62.545، منها 28.728 نشطة ولكنها مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية، و276 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

حالات الشفاء والوفيات

وأضاف “العبد العالي”: أنه تم تسجيل 1844 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا المستجد في المملكة ليرتفع الإجمالي إلى 33.478 حالة، وتسجيل 10 حالات وفاة جديدة لحالات مصابة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 339 حالة.