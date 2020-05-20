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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة "موفي" تطلق باور بانك لاسلكيا بسعر تنافسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أطلقت شركة "موفي" (Mophie) الباور بانك Powerstation Wireless XL اللاسلكي بسعر يبلغ نحو 100 دولار أمريكي.
وأوضحت الشركة الأمريكية أن الباور بانك الجديد يأتي بسعة 10000 مللي أمبير ساعة، مع ميزة الشحن الذاتي لاسلكيا وكذلك شحن الأجهزة الأخرى لاسلكيا.
ويشتمل الباور بانك على مقبس USB-C لشحن الأجهزة بقدرة 18 وات، ويتم استخدام نفس المقبس لشحن الباور بنك نفسها. كما تشتمل تجهيزات الباور بانك على كابل USB-A. كما تعد الباور بانك مناسبة بشكل خاص لمستخدمي آيفون لاحتوائها على مقبس Lightning.
ويمكن وضع الباور بنك على قاعدة شحن Qi الخاصة بها لإجراء عملية شحنها لاسلكيا وكذلك شحن الأجهزة لاسلكيا بشرط توافقها مع معيار Qi مثل سماعة أبل AirPods Pro، والتي يتم شحنها بقدرة 5 وات.
وبضغطة زر تظهر مصابيح LED الأربعة مقدار الطاقة الباقية في الجهاز.
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