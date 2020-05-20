الإمارات تتحرى هلال شوال الجمعة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل، قراراً بتشكيل لجنة تحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1441 هجرية الموافق 2020 ميلادية.

ونص القرار على أن تقوم جميع المحاكم الشرعية في الدولة بتحري الرؤية وموافاة اللجنة عن بعد، بما يثبت لديها من خلال تقنيات التواصل المرئي، وذلك كإجراء احترازي، حفاظاً على السلامة العامة، وعلى لجنة تحري الشهور القمرية في «المناطق الوسطى والشرقية والغربية» متابعة مهمتها الشهرية عن بعد أيضاً، في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر شوال لهذه السنة وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.

وحدد القرار اجتماع اللجنة بعد صلاة المغرب من يوم الجمعة عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بعد، وذلك تنفيذاً للإجراءات الاحترازية المتخذة في دولة الإمارات للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.

(وام)