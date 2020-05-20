البواردي ووزير الدفاع النيبالي يبحثان هاتفياً التعاون وتطورات «كورونا»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع خلال اتصال هاتفي أجراه، أمس الأربعاء، مع إيشواربوخريل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع النيبالي وجهات النظر حول آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، وأهمية تنسيق العمل وتوحيد الجهود لاحتواء تداعياته إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتناول الجانبان أيضاً تعزيز علاقات التعاون الدفاعي والعسكري المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية نيبال وسبل تطويرها، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين. (وام)

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