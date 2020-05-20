المشاركون بمجلس توعوي: أجهزة التكييف لا تنقل «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المشاركون في مجلس توعوي افتراضي نظمته وزارة تطوير البنية التحتية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، برعاية الوزير الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، تحت عنوان «أمان المباني والمساكن»، أن فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» لا ينتقل عبر أنظمة التكييف الخاصة بالمساكن، وأماكن العمل، مع ضرورة القيام على بتنظيف المكيفات، وفلاترها بشكل دوري خلال هذه الفترة، كما أوصوا بتجنب التجمعات في الأماكن الضيقة والمغلقة التي لا يتجدد فيها تيار الهواء، باعتبار ذلك من العوامل المؤثرة التي تساعد في انتقال الفيروس بين الأشخاص.وفي بداية حديثهم خلال المجلس الذي نظم عبر تقنية الاتصال المرئي، أشاد المشاركون بالإجراءات الوقائية والاحترازية الاستباقية التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والتي كان لها دور في مواجهة المرض، والحد من انتشاره، وقد حظيت بإشادة إقليمية، وعالمية على إجراءاتها الاستباقية وقـــــدرتها على التــعامل مع الأزمة العــــالمية.وتناول المتحدثون في الجلسة التي حضرها نخبة من المتخصصين، والإعلاميين، وأفراد المجتمع، وأدارتها الإعلامية عائشة الزعابي، 3 محاور رئيسية، تتمثل في المحور الصحي، والفني، والتقني، كما تطرقوا خلال حديثهم إلى تأثير تصميم ومواصفات المباني والمساكن في انتقال فيروس كورونا، وطرح الآراء العلمية والطبية التي تؤكد عدم انتقال الفيروس عبر أجهزة التكييف.من جانبه، رحب الوزير الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، بالمشاركين متمنياً أن يرفع الوباء عن العالم، وتعود الحياة كما كانت، وأفضل، كما أكد خلال الجلسة، أن المرحلة المقبلة سوف تشهد انعكاساً كبيراً لفيروس كورونا على تصميم المباني، والمساكن، حيث إن تصميمها بعده سيختلف عمّا قبله، لافتاً إلى أن التصميم المستقبلي سيعتمد على مواصفات تضمن مواجهة التحديات المحتملة، لتشكل المساكن بفضل ذلك خط الدفاع الأول لمواجهة مثل هذه الظروف الطارئة، وتكون أكثر قدرة على ضمان حياة صحية، وآمنة، ومستقرة.من جهته، أكد الدكتور عادل سعيد السجواني أخصائي طب الأسرة، أن فيروس كورونا المستجد ينتقل عبر الرذاذ، أو لمس الأسطح الملوثة، ولا توجد أي دراسة عالمية أثبتت انتقاله عبر الهواء، ما يدحض الأخبار المتداولة عن انتقاله عبر أجهزة التكيف والتبريد، ولم يثبت حتى الآن وجود أي إصابة بالفيروس عن طريق انتقاله عبر الهواء، لافتاً إلى أن تطور الفيروس لن يؤثر في طريقة انتقاله، بقدر تأثيره في قوته، وضعفه.وشدد السجواني على أن أنظمة التكييف المصممة جيداً، والمحافظ عليها جيداً من حيث التنظيف والصيانة الدورية، لا تساهم أبداً في انتشار الفيروس، في الوقت نفسه شدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها دولة الإمارات، والحرص على أهمية التباعد الاجتماعي في هذه المرحلة.وبنظرة متفائلة، لفت أخصائي طب الأسرة، إلى أن الدراسات والأبحاث تؤكد وجود فرص واعدة للوصول إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد، داعياً أفراد المجتمع إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية إلى حين القضاء على الفيروس.

أثبتت أبحاثنا عدم انتقال كورونا عبر الهواء

وقال الدكتور أحمد علاء الدين مدير ورئيس المنظمة الكبرى، عضو مجلس إدارة الجمعية الأمريكية لهندسة التبريد والتدفئة الدولية: «شكّلنا منذ بداية ظهور الفيروس لجنة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم، الذين بدورهم أجروا العديد من الدراسات المتخصصة، التي أثبتت أن فيروس كورونا المستجد لا ينتقل عبر الهواء، بل من خلال الرذاذ، ما يدل على عدم إمكانية انتقاله عبر أجهزة التبريد والتكيف»، مشيراً إلى أن التصاميم المستقبلية لأجهزة التكيف والتبريد ستأخذ بالحسبان الوضع الراهن، حيث سيتم التركيز على عملية طرد الهواء المستخدم، واستبداله بآخر نقي بشكل أكبر، وبالذات في المباني السكنية.

وأضاف علاء الدين: «مكونات أجهزة التكيف والتبريد، وتصميمها تساهم في منع انتقال الرذاذ المتطاير في الهواء عبرها، لكن أشدد في الوقت نفسه على ضرورة الأخذ بالاحتياطات كافة، لزيادة الطمأنينة، من خلال القيام بالصيانة الدورية للمكيفات، وأجهزة التبريد في المباني، والمساكن، واستبدال الفلاتر، وكذلك الاهتمام بمعدل تهوية جيد من خلال فتح النوافذ فترات محددة، أو باستخدام أجهزة سحب الهواء داخل المباني».

ودعا عبدالرحمن خليل مدير المنتجات الإقليمي في شركة (York By Johnson Control)، إلى الأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية، الخاصة بأجهزة التكيف والتبريد، والمتمثلة في الصيانة الدورية وتغيير الفلاتر باستمرار، وغسلها، للمحافظة على كفاءتها في ظل هذه الظروف الطارئة، مؤكداً في الوقت نفسه أن التهوية الجيدة للمبنى والمسكن، مع ضبط الحرارة بين 20-24 درجة مئوية، والرطوبة بين 40 - 60، لها دور في الحفاظ على سلامة الأفراد، ومنع انتقال الفيروسات، والأمراض.