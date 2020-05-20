«لنبدع معاً» توحد طاقات 1500 مشارك



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت حملة #لنبدع_معاً التي أطلقتها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عبر منصاتها الرقمية تجاوباً لافتاً من أفراد الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ استقطبت عدداً كبيراً من المشاركين الذين أسهموا بإبداعاتهم في بث رسائل التفاؤل والأمل والإيجابية بين أفراد المجتمع، في ظل الظروف الراهنة التي فرضت عليهم التباعد الاجتماعي.

وفي مارس الماضي أطلقت «دبي للثقافة» الحملة لتشجيع المبدعين والمبتكرين وكل الأطراف الفاعلة في القطاع الثقافي أثناء التزامهم بالبقاء في منازلهم، وتقديم نتاجات إبداعية، كل في مجال تخصصه، لدعم حملة #خلك_في_البيت التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. وتطوع نخبة من الفنانين للمشاركة في مقطع فيديو قصير قامت بإنتاجه وإخراجه المخرجة وكاتبة السيناريو نايلة الخاجة عن بُعد بهدف الإسهام في ترسيخ دور الثقافة على النطاق الاجتماعي عبر دعوة المواهب الإبداعية في المجتمع الإماراتي إلى تقديم أنشطة إبداعية متنوعة. وسوف يتم عرض تلك الأعمال في عدد من الفعاليات والمهرجانات الفنية التي ستقيمها الهيئة مستقبلاً.

ونجحت الحملة في إلهام عدد كبير من الجمهور في الإمارات من شتى الجنسيات والثقافات لتقديم نتاجات ثقافية إبداعية تسهم في تعزيز تفاعل الجمهور مع القطاع الثقافي، واستقطبت أكثر من 1500 مشارك وحدوا طاقاتهم على أرض الإمارات تحت مظلة التضامن والتكاتف من أجل مجتمعهم، عبر عرض نتاجات ثقافية وإبداعية تظهر حبهم وانتماءهم إلى وطنهم المعطاء.

وجاء إطلاق الحملة ضمن جهود الهيئة الرامية إلى إثراء تجربة الجمهور الثقافية في ظل الظروف الصعبة الراهنة، وفي إطار جهودها الرامية إلى الارتقاء بالمشهد الثقافي في إمارة دبي، وتوثيق علاقة المجتمع بالأنشطة الثقافية عبر تشجيع المواهب المبدعة لعرض نتاجاتها من المنزل أمام شريحة واسعة من أفراد المجتمع.