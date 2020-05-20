الصحافة الإسبانية تلقب هالاند بـ «التيرمينيتور»

كشف مدرب اللياقة السابق إيريز ستينسليد عن الدور الكبير الذي لعبته الجينات في «فورة» النجم النرويجي إيرلينج هالاند (19 عاماً)، وتحوله من فتى نحيل إلى دبابة هجومية، وأطلقت «آس» الإسبانية على نجم دورتموند لقب «التيرمينيتور» (المدمر)، ورسمته على غلافها بنصف بدن من حديد (نسبة لأرنولد شوارزينجر في الفيلم الأمريكي الشهير).

وقال ستينسليد في المقابلة مع الصحيفة: «ردة فعل جسم هالاند للتمرينات جيدة، لأن جيناته مميزة، كسب 12 كيلوجراماً من العضلات في 15 شهراً، بنينا عضلاته من الصفر، وكانت فورة مجنونة».

وتابع المدرب الحديث عن هالاند ابن نجم مانشستر سيتي السابق إلف إنج هالاند وبطلة الهيباثلون جري ماريتا: «التمرينات لم تكن الوحيدة في نموه، بل الطعام أيضاً، كان دائماً قريباً من البوفيه وفي صحنه جبل من الطعام، وضعت له خطة تمرينات، وفي إحداها كان عليه ضرب كيس وشطره نصفين».

في 2006 حطم هالاند رقماً قياسياً عالمياً في القفز الطويل (1.63 متر) فئة دون الـ 5 سنوات، وتابع المدرب: «في سن الـ 13 أدركت أنه سيكون نجم المنتخب وسولسكيار (مدرب اليونايتد) ساعده في إعادة اكتشاف لمسته القاتلة في مولده، هيمنته البدنية مذهلة ولا يزال بإمكانه أن يتطور أكثر». وفي سالزبورج كان يجبره مدربه على ترك التمرينات للحصول على قسط من النوم، وكشف والده عن حمية صارمة على الرغم من ولعه ببيتزا شرائح اللحم. أما «ألموندو ديبورتيفو» فخلعت عليه لقب «الروبوت»، ونشرت ردة فعله الباردة والمقتضبة على أسئلة الصحافيين.