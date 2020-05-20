شكرا لقرائتكم خبر عن فرق الدوري العراقي ترفض عودة المنافسات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغدا: زيدان الربيعي
رفضت معظم فرق الدوري العراقي لكرة القدم قرار اللجنة التطبيعية للاتحاد العراقي، بتحديد الثالث من يوليو/ تموز المقبل موعداً افتراضياً لعودة منافسات الدوري، وذكر مصدر مطلع، أن فرق الدوري قررت عدم الاستجابة لقرار اللجنة التطبيعية،
ودعوا اللجنة إلى حسم الأمر وإصدار قرار رسمي بإلغاء الموسم الحالي من دون تحديد أي ترتيب للفرق، حتى تشرع الفرق بالاستعداد للموسم المقبل.
وكان يفترض أن يعقد ممثلو فرق الدوري العراقي، الأربعاء اجتماعاً مع اللجنة التطبيعية، إلا أن قراراً صدر عن ممثلي تلك الفرق برفض حضور الاجتماع المذكور.
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