مناقشة حل نزاعات «الأرحام» قبل اللجوء للقضاء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد فريق الابتكار في محاكم دبي اجتماعاً مع مركز نموذج دبي لتحسين خدمة الإصلاح الأسري «مبادرة الإشهاد الذكي على لجنة التحدي 2020 عن بُعد»، لإتاحة الفرصة للمتقاضين للجوء إلى التوجيه والإصلاح الأسري للعمل على حل النزاع العائلي بين الأبناء والآباء والأرحام أو الزوج وزوجته صلحاً قبل اللجوء إلى القضاء.

وأوضح موسى غانم مدير إدارة الأحوال الشخصية في محاكم دبي، أن مبادرة الإشهاد الذكي هي تطبيق يمكن للمتعامل من خلاله أن يحصل على إشهاد الطلاق لخدمة الإصلاح الأسري (التصديقات من النشاطات والخدمات التوثيقية التي تؤديها محكمة الأحوال الشخصية بصفتها الولائية، مثل توثيق عقود الزواج، والتصديق عليها، وإثبات الحالات الاجتماعية لأفراد المجتمع) من موقعه دون الحضور الشخصي للمبنى، أو مراكز تقديم الخدمة التابعة لدائرة محاكم دبي، ويتم عبر التطبيق التواصل مع المعتمد / المخول (القاضي - مصدق) والحصول النهائي على الوثيقة المطلوبة بطرق سهلة وميسرة يتم إرسالها بالبريد الإلكتروني للمتعامل دون مراجعة المحاكم، وهو ما يسهم في انخفاض نسبة المراجعين وكفاءة الخدمة، من حيث زمن إتمام الخدمة، وانخفاض تكلفة الخدمة، وارتفاع مؤشر سعادة المتعاملين.

كما عرض مدير إدارة الأحوال الشخصية خلال الاجتماع رحلة المتعامل قبل تطبيق المبادرة، وأبرز التحديات التي تواجه تطبيق المبادرة، إضافة إلى رحلة المتعامل بعد تطبيق المبادرة، والنتائج المتوقعة من تطبيق المبادرة على المتعامل وكفاءة الخدمة المقدمة للمتعاملين.