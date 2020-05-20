طالب ومعلمة بمدينة الخدمات الإنسانية يفوزان بجائزة الشارقة للتميز التربوي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبّرت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، عن فخرها واعتزازها بفوز طالب مدرسة الأمل للصم محمد رضوان أبو ميجنه، من الصف الحادي عشر (عام)، والمعلمة الكفؤة في مركز التدخل المبكر ماجدة فتح الله فتوح السيد فتح الباب، بجائزة الشارقة للتميز التربوي، ضمن دورتها السادسة والعشرين.

وقالت: منذ تأسيسها قبل أربعة عقود كأول مؤسسة تقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، والمدينة تحقق الإنجازات المميزة بفضل الله، ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

وباركت لطالب مدرسة الأمل، ومعلمة المركز، وجميع العاملين في أقسام وفروع المدينة، هذا التميز، مؤكدة ثقة المدينة بأبنائها، ومعلميها، وفخرها بإنجازاتهم، وقدرتهم على تجاوز التحديات في مختلف المجالات، والظروف.

والمدينة حريصة على التخطيط الاستراتيجي لتحقيق أفضل النتائج، ويأتي التعليم في المقدمة، وها هي اليوم رغم الأوضاع التي تسبب بها فيروس كورونا تواصل بكفاءتها المعهودة تقديم خدماتها التعليمية (عن بعد)، موظفة في سبيل ذلك إمكاناتها، وطاقاتها كافة، واضعة في المرتبة الأولى على سلم أولوياتها خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وأولياء أمورهم.

وجاء فوز الطالب محمد بالجائزة ضمن فئة الطالب المتميز من الفئات الخاصة، وهي ليست المرة الأولى التي يفوز بها طالب من طلاب مدرسة الأمل للصم بهذه الجائزة القيّمة، بل سبق لطلاب المدرسة أن فازوا بالعديد من الجوائز كجائزة خليفة التربوية، وجائزة لطيفة للإبداع الفني، وجائزة إبداع الطفولة، والمدرسة نفسها استحقت التكريم عن فئة المدرسة المتميزة في كثير من المناسبات.

كما أن مدرسة الأمل للصم التي تقدم خدماتها سنوياً لما يقارب الـ 100 طالب أصم، اختيرت من قبل شركة مايكروسوفت العالمية للسنة الخامسة على التوالي، كمدرسة نموذجية لها تجربة سابقة وناجحة في مجال التعليم عن بعد، باستخدام بوابة التعليم الذكية، خاصة أن المدرسة تطبق برنامج التعلم الذكي منذ سنوات، ضمن برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي.

أما فوز معلمة مركز التدخل البكر ماجدة، فقد جاء ضمن فئة معلم التربية الخاصة، وقد سبق لاختصاصيي المركز الذي يقدم خدماته حالياً، وعن بعد لـ 159 طفلاً ذا إعاقة، أن تميزوا في العديد من المناسبات، واستحقوا الجوائز القيمة، كما استحقها المركز نفسه حين فاز بالعديد من الجوائز، ومن بينها جائزة الشارقة للتميز التربوي.