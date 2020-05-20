شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبا تكمل استعداداتها للعيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المهندس حسن اليماحي، مدير بلدية دبا الفجيرة، عن انتهاء إدارته من جميع استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، بتزيين شوارع ودورات المدينة، والمناطق التابعة، وتجهيز المقاصب، وتحديد مواعيد عملها في مدينتي دبا، والبدية، من السادسة صباحاً، وحتى السادسة مساءً، إلى جانب تكثيف حملاتها التفتيشية والرقابية الدورية والمفاجئة على مختلف المحال، والمنشآت الغذائية، وصالونات الحلاقة الرجالية، والتجميل النسائية.
وأكد أن البلدية أعدت برنامجاً لفرق التفتيش خلال أيام العيد لضمان التزام المنشآت كافة، بالمعايير الصحية والاشتراطات والإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى استمرارية برنامج التعقيم الوطني، وبرنامج رش المبيدات الحشرية بشكل دوري ومتواصل للحفاظ على البيئة.
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