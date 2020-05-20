جهاز لإنتاج فيتامين «د»

ابتكرت شركة سامسونج، ‏المختصة في صناعة الإلكترونيات، جهازاً ذكياً يبعث الضوء للتحفيز على إنتاج فيتامين «د» في الظروف التي لا يمكن فيها التعرض لأشعة الشمس.

وينتج الجهاز «صني فايف» الفيتامين للمستخدمين من خلال برمجة الضوء في الجهاز، عبر تطبيق يوفر إعدادات خاصة لدرجة حرارة المكان واللون الذي يرغب به المستخدم ودرجة سطوع الضوء، بالإضافة إلى قدرته على تغيير مكان الضوء في أرجاء المكان وكثافته تلقائياً لمحاكاة حركة الشمس.

وتعمل نافذة الجهاز كساعة منبه لإنتاج الضوء لمحاكاة وقت الصباح المشمس للمستخدمين في أجواء الشتاء القاتمة، ودفعهم إلى النهوض من السرير، كما لو كانت أشعة الشمس الحقيقية.

يأتي هذا الابتكار ضمن مجموعة جديدة من ابتكارات الشركة، وهو واحد من 5 مشاريع تعمل الشركة على إنتاجها، ومن بين تلك الأجهزة جهاز استشعار للمباني لرصد التعرض اليومي للأشعة فوق البنفسجية، بالإضافة إلى قلم ذكي يحول النصوص إلى ملفات رقمية.