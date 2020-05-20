شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي «غريب» بدون اللحية والشارب والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فوجئ عشاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بظهوره في تمرينات برشلونة يوم الاثنين، بدون لحية ولا شارب بعدما كان حضر الفحص الطبي في 6 مايو الجاري بملعب خوان جامبر للتمرينات بـ«اللوك» القديم. وعبر مشجعون عن شعور بـ«الغرابة» لرؤية ميسي بدون لحية وشارب كما هي حال زملائه في الفريق، ومنهم التشيلي فيدال الذي ظل ينظر لوجه ميسي بدلاً من قدميه مع الكرة. ونشر ميسي شريط فيديو على حسابه في إنستجرام وهو يقفز على الترامبولين مع أولاده ويلهو معهم وكتب تحته «نشاطات المنزل أثناء الحجر المنزلي».

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