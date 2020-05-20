شكرا لقرائتكم خبر عن إيسيان من تشلسي إلى الريال في 24 ساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف النجم الغاني مايكل إيسيان (37 عاماً) عن تفاصيل صفقة انتقاله من تشيلسي إلى ريال مدريد في 2012، وقال لاعب الوسط إنه كان على علم برغبة الريال في استعارته عندما كان تشيلسي يستعد لخوض كأس السوبر الأوروبي أمام أتلتيكو مدريد، والانتقال تم في زمن قياسي جداً.
إيسيان طلب من سائق حافلة تشيلسي التوقف في الطريق للملعب كي يحضر مفاوضات الريال مع وكيل أعماله وانتهت به الحال للغياب عن السوبر، وأضاف إيسيان:«اتصل بي رقم غريب وأنا لم أرغب في الرد لكن ابن عمي الذي كان معي في الحافلة قال لي رد على الهاتف بعدما رن طويلاً، سمعت صوتاً أعرفه، كان مدربي مورينيو، وطلبت من سائق الحافلة التوقف وعدت للفندق لأنتظر وكيل أعمالي، جاء وأرسل الفاكس وكل شيء تم في وقته. بعد توزيع الميداليات ذهبت لغرفة ملابس اللاعبين وودعت الجميع من ضمنهم أبراموفيتش الذي تمنى لي التوفيق، حزمت الحقيبة وفيها لبادتا الساق وزوج أحذية وبنطلون وقميص وزي تمرينات تشيلسي وفي اليوم التالي كنت في مدريد، وصلت المطار وكان مورينيو بانتظاري وذهبت بعدها للفحص الطبي وبدأت التمرينات في اليوم التالي».
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