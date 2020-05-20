«بوكو حرام» تقتل 12 جندياً بهجوم إرهابي في النيجر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن جيش النيجر مقتل 12 من جنوده، وإصابة 10 آخرين بجروح، في هجوم شنّه، الثلاثاء، إرهابيون من بوكو حرام، على مركز بلابرين العسكري في جنوب شرقي البلاد، وقالت وزارة الدفاع في بيان تلي عبر الإذاعة الرسمية، الثلاثاء، إنّ القوات المسلحة أطلقت عقب الهجوم عملية لتعقب المهاجمين تمكنت خلالها من قتل سبعة إرهابيين.

وكان ناشط في المجتمع المدني، ومسؤول مُنتخب محلّي أعلنا، الثلاثاء، عن وقوع هذا الهجوم، لكنّهما لم يقدّما أي حصيلة، وفي بيانها قالت الوزارة، إنه «ليل (الاثنين-الثلاثاء) قرابة الساعة 10:30 مساء بتوقيت جرينيتش، هاجم إرهابيون من جماعة بوكو حرام مدجّجون بالسلاح، مركز استطلاع بلابرين الواقع على بعد 36 كيلومتراً شمال شرقي نجويجمي في منطقة ديفا.

وأضاف البيان، أن الحصيلة المؤقتة هي على النحو الآتي: في صفوفنا، قتل 12 جندياً، وأصيب عشرة آخرون، وتمّ إحراق أعتدة، أو سرقتها، وفي صفوف العدو، مكّنت المطاردة التي شنّها عناصر القوات المسلّحة النيجرية في نجويجمي، من قتل سبعة إرهابيين، واسترجاع العتاد المسروق.

وأكد البيان أن جنوداً اعتبروا إثر الهجوم في عداد المفقودين قد عادوا جميعاً إلى ثكنتهم، من دون أن يحدد عددهم، وأضاف أن هناك عمليات تمشيط تجري حالياً للقبض على المهاجمين، أو تحييدهم.

وكانت هذه القاعدة العسكرية نفسها تعرضت في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019، لهجوم أسفر عن مقتل 12 جندياً، وإصابة ثمانية آخرين بجروح، ومُنذ مطلع مايو/ أيار عام 2019، تشهد منطقة ديفا بصورة مستمرة معارك عنيفة بين الجيش، ومقاتلين إسلاميين متطرفين.