«مرشدات الشارقة» تنمي المهارات بورش «عن بعد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل مفوضية مرشدات الشارقة، خلال مايو الجاري، تنظيم الفعاليات والمسابقات والأنشطة الفنية والتعليمية والتوعوية عن بعد، التي تستهدف الفتيات والزهرات والمرشدات والمرشدات المتقدمات، وتستثمر أوقاتهن وتنمي مواهبهن وقدراتهن في مختلف المجالات خلال فترة البقاء في المنزل جراء انتشار فيروس « كورونا ».وقدمت المفوضية ورشاً فنية مبتكرة، هي «نصنع لنرتب»، «اصنعي سلتك»، ومسابقة «من القلب إلى القلب»، ويمكن للفتيات المشاركة بهذه الأنشطة عبر صفحة المؤسسة في «إنستجرام»، وحصد العديد من الجوائز القيمة للفائزات.وأطلقت المفوضية مسابقة من «القلب إلى القلب» بالتعاون مع مؤسسة القلب الكبير لتشجيع جميع المنتسبات على تصميم بطاقة تهنئة إلكترونية لمشاركة مشاعرهن وفرحتهن مع جميع أطفال العالم وبالأخص أطفال المخيمات واللاجئين، وذلك بقدوم عيد الفطر السعيد، وترسل كل مشاركة تصميمها إلى فريق المفوضية ( [email protected] ).وتم اختيار أجمل تصميمين من قبل المفوضية، ولاختيار الفائزة في المركز الأول تم فتح التصويت على «إنستجرام» لمنح المتابعين الفرصة لاختيار التصميم الفائز من بين اثنين وأعلن عن الفائزة بعد انتهاء التصويت، وحصلت الفائزة روضة الميل على جائزة قيمة مقدمة من المفوضية، وشارة بادر لتسعد، وسيتم استخدام تصميمها من قبل مؤسسة القلب الكبير.

أعمال يدوية

تعلمت الفتيات خلال ورشة «نصنع لنرتب» التي أقيمت مؤخراً، طريقة تنفيذ مجموعة بسيطة من الأعمال اليدوية والأشغال الفنية المختلفة التي تساعدهن على تنظيم وترتيب المساحات وجعلها أكثر تناسقاً، وذلك باتباع مجموعة من الخطوات التي تقدمها المدربة، وباستخدام أدوات متوفرة في المنزل مثل علب الشوكولاتة الفارغة، وحصلت المشاركات في نهاية هذه الورشة على شارة الفنون.

وتمكنت الفتيات من خلال ورشة «اصنعي سلتك» من صناعة السلال الخاصة بهن من خلال تعلم طريقة إعادة تدوير الأكياس البلاستيكية المنزلية، والتعرف إلى أهمية إعادة تدوير النفايات والمواد غير المستخدمة إلى أشياء جديدة يمكن استخدامها في حياتهن اليومية.

وقالت شيخة الشامسي، مدير مفوضية مرشدات الشارقة: انطلاقاً من دورنا بإيجاد جيل من الفتيات الموهوبات والمؤثرات إيجاباً في مجتمعهن، نواصل تقديم الفعاليات والأنشطة التي تستثمر طاقاتهن وقدراتهن عن بعد في ظل الظروف الحالية، ونقدم فعاليات وبرامج تنمي مختلف المهارات الحياتية، وتعزز لديهن قيم العطاء والتطوع، وتدعوهن إلى استغلال جميع التحديات والظروف الصعبة وتحويلها إلى إنجازات تساعدهن على بناء أنفسهن ووطنهن.