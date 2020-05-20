العراقي والشحي ويارا نجوم مسرح المجاز في عيد الفطر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل مسرح المجاز، في الشارقة، بثّ البهجة والسرور في نفوس جمهوره في ظلّ إجراءات التباعد الجسدي للحدّ من انتشار فيروس « كورونا »، ويستضيف خلال أيام عيد الفطر السعيد، ثلاثة من ألمع نجوم الغناء في الوطن العربي ضمن حفلات تبث مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للمسرح (إنستجرام: almajazamphitheatre، وفيسبوك: Al Majaz Amphitheatre، وعبر يوتيوب).وسيكون عشّاق الغناء العربي على موعد مع إطلالة الفنان محمد الشحي الذي سيقف على خشبة المسرح في التاسعة من مساء 25 مايو الجاري، وفي أمسية منتظرة يحظى محبو الفنان حاتم العراقي بفرصة الاستماع لأجمل أعماله يوم 26 مايو في التاسعة مساءً، فيما يشاهد الجمهور الفنانة اللبنانية يارا التي تطل عليهم في التاسعة من مساء 27 مايو، لتقدّم لهم باقة من أشهر أغنياتها.

التواصل المرئي

قال طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: في ظلّ الظروف الراهنة التي يمر بها الجميع، حرصنا على أن نبقي الموسيقى والفنون حاضرة في حياة الناس اليومية، وأن نقدّم لهم الأغنيات التي يحبون سماعها، لهذا ارتأينا أن نحتفل بأيام عيد الفطر السعيد من خلال استضافة فنانين سيطلون على جمهورهم عبر تقنيات التواصل المرئي التي نسخرها اليوم في خدمة الفن والثقافة.

وأضاف: يترجم المسرح من خلال استضافته لهذه الحفلات عن بُعد مسؤوليته المجتمعية والإنسانية في توفير المتعة والفن للناس، كما يحرص على مواصلة العمل في ظلّ هذه الظروف، ملتزماً بجميع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، وستكون الحفلات بدون جمهور فعلي على أرض الواقع، بل خلف الشاشات، إذ ينتظر إطلالة نجومه المفضلين الذين نسعى من خلالهم إلى تغيير الأجواء التي فرضها انتشار هذا الفيروس، وكلنا أمل أن تنتهي هذه الظروف قريباً، وتعود الحياة كما كانت.