«أصدقاء مرضى السرطان» تستقبل طلبات الدعم المادي إلكترونياً

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وضعت جمعية أصدقاء مرضى السرطان مجموعة من الحلول الريادية، والأفكار المبتكرة، التي تمكنها من التعامل مع التحديات التي فرضتها الظروف الراهنة، جرّاء انتشار فيروس كورونا المستجد، ومواصلة تقديم خدماتها ودعمها للمرضى وفق أعلى المعايير.

وبادرت الجمعية إلى توفير الدعم المادي للمرضى عبر تطبيق نظام العمل عن بُعد، مع استمرار استقبال طلبات الدعم المادي، لاستكمال علاج مرضى السرطان من ذوي الدخل المحدود في مختلف إمارات الدولة، عن طريق إنشاء استمارة إلكترونية تتيح للمرضى التقدم بطلب المساعدة بكل مرونة من المنزل، وتحميل الوثائق بعد تعبئة البيانات الشخصية.

وفور تلقيها الاستمارة تقوم الجمعية بالتواصل مع المرضى؛ بهدف المتابعة معهم والرد على استفساراتهم من خلال البريد الإلكتروني أو الهاتف، إلى جانب التواصل مع المستشفيات؛ للتكفل بعلاج المرضى بعد توفر جميع المستندات المطلوبة.

وفي هذا الصدد قالت خولة راشد، مدير إدارة شؤون المرضى في الجمعية: «يضع جوهر عمل الجمعية دعم المصابين بالسرطان ضمن الأولويات الرئيسية، ولهذا السبب فإننا نكرس جهودنا في سبيل تقديم أفضل الخدمات لهم وفقاً لاحتياجاتهم، بغض النظرعن الظروف التي قد تواجهنا، كما أننا نعمل على ابتكار حلول جديدة؛ لتحقيق هذا الهدف».