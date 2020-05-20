شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 7009 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت وزارة الصحة الماليزية 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 7009.

ولم تُسجل أي وفيات جديدة ليظل عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في ماليزيا عند 114.

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