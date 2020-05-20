مقتل 7 جنود خلال سلسلة هجمات إرهابية في نيجيريا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتلت مجموعات إرهابية سبعة جنود في سلسلة هجمات في شمالي شرق نيجيريا قبل أيام من عيد الفطر، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية وشهود عيان لفرانس برس الثلاثاء.

وقال مصدر أمني: إنّ مقاتلين في جماعة تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي شنّوا مساء الاثنين، هجوماً على مدينة دابشي في ولاية يوبي، وهو ما أسفر عن معارك بينهم وبين الجيش أوقعت قتيلاً وثلاثة جرحى في صفوف الجيش، وقال مصدران أمنيان وشهود عيان لفرانس برس: إنّ الإرهابيين نهبوا متاجر، وأحرقوا منزل زعيم محلي قبل أن يتدخّل الجيش لصدّهم مدعوماً بعناصر من مجموعات الدفاع الذاتي، وذكرت المصادر أنه لم يسقط ضحايا مدنيون.

وفي هجوم ثانٍ وقع الاثنين أيضاً، قرب قرية مازا، قتل ستة جنود في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور قافلتهم وإطلاق نار أعقب التفجير، بحسب مصادر أمنية، وفي ولاية بورنو المجاورة فجّرت امرأتان نفسيهما في كوندوغا، وهو ما أسفر عن مقتل شخصين أحدهما عنصر في ميليشيا تقاتل الجهاديين، بحسب مصدر أمني، وهذا الهجوم الذي وقع أيضاً الاثنين، يحمل بصمات جماعة بوكو حرام التي انشقّ عنها لاحقاً تنظيم «داعش» الإرهابي في غرب إفريقيا، وفي وقت سابق الاثنين، هاجم مقاتلو بوكو حرام قرية كوتيكيري في جنوب ولاية بورنو، وقطعوا رأس أحد السكان، وخطفوا راعياً مع 150 رأس ماشية من الأبقار، حسبما أكد أيوبا ألومسون أحد وجهاء شيبوك لفرانس برس.

وقال زعيم مجموعة مسلحة تكافح الإرهابيين في بورنو باباكورا كولو: أصبحت عادة كل سنة لدى المتمردين تكثيف الهجمات مع اقتراب العيد لتخريب الاحتفالات، مشيراً إلى أن هذه السنة لن تكون مختلفة، وقتل أكثر من 36 ألف شخص، ونزح مليونان خلال عقد من النزاع في شمالي شرق نيجيريا.