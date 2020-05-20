«كورونا» يجبر «العمال البريطاني» على إلغاء مؤتمره السنوي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن حزب العمال البريطاني، إلغاء مؤتمره السنوي المقرر في سبتمبر/أيلول القادم، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت ناطقة باسم أكبر حزب معارض في بريطانيا الثلاثاء: نظراً لانتشار فيروس كورونا المستجد قررنا تأجيل المؤتمر السنوي هذا العام، وأضافت: أولويتنا هي سلامة أعضائنا وطواقمنا وزوارنا، وضرورة حماية الصحة العامة، وستنظم عدة نشاطات على الإنترنت عوضاً عنه.

وكان يفترض أن يشارك حوالي 13 ألف شخص بين 19 و23 سبتمبر/أيلول القادم في ليفربول في هذا المؤتمر الأول بعد تولي كير ستارمر قيادة الحزب، وستارمر الوسطي والمؤيد للتكامل الأوروبي، انتخب في إبريل/نيسان الماضي، خلفاً لجيريمي كوربن اليساري بشدة والذي هزم في الانتخابات التشريعية التي جرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويثير قرار إلغاء المؤتمر تساؤلات عن إمكانية إلغاء مؤتمرات الأحزاب الأخرى، بما فيها الحزب المحافظ الذي يقوده رئيس الوزراء بوريس جونسون.